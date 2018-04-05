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Kızamık nedir

Kızamık virüsü ile meydana gelen akut, döküntülü bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava damlacıkları yoluyla kişiden kişiye geçen oldukça bulaşıcı bir enfeksiyondur.

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Özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda gören kızamık virüsünün kuluçka dönemi 10-14 gündür. Şikayetler başlamadan önceki iki gün ile döküntü başladıktan sonraki dört gün en bulaşıcı dönemdir. Bir kez geçirildiğinde hayat boyu bağışıklık bırakır.

Kızamık nedir

KIZAMIĞIN BELİRTİLERİ

Birinci ve üçüncü günler arasında hafif veya yüksek ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık en yaygın belirtileridir.

Dört gün ile sekiz gün arasındaki günlerde ise yüksek ateş, kulak arkasından başlayarak yüze, oradan gövdeye ve daha sonra da kol ve bacaklara doğru yayılan döküntü gözlemlenir. Gözler ışığa karşı hassaslaşır.

HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI

Çocuğunuzu bu hastalıktan korunmanın en etkin yolu kızamık aşısı olmak. Zayıflatılmış canlı virüs aşısı, 15 aylık çocuklara tek doz olarak uygulanır. Beslenme veya bağışıklık sistemi bozukluğu olan çocuklara, 6 ay sonra bir destek dozu daha yapılır. Salgın dönemlerinde 9 aylıktan büyük tüm çocuklara aşı uygulanabilir. Bu takdirde 15 ay tamamlanınca bir destek dozu daha yapılır.

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