Kızı eski eşi tarafından öldürülen annenin feryadı

Antalya Kepez'de dün meydana gelen kadın cinayetinin ardından, cinayeti işleyen eski kocanın sözleri "pes" dedirtirken, ölen kadının annesinin feryadı ise yürekleri dağladı.

EŞİNİN YANINDA BAŞKA BİR ERKEK GÖRDÜ

Boyacılık işiyle uğraşan Sedat Uluışık, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Sultan Uluışık ile bir süredir ayrı yaşamaya başladı. İddiaya göre eşine şiddet uygulayan Sedat Uluışık, sık sık eve gelip barışmak istemesine rağmen olumsuz yanıt aldı. Sedat Uluışık, dün akşam yeniden barışmak için eşinin annesiyle oturduğu gecekonduya geldi. Evde kayınvalidesinin olmadığını ve eşinin yanında yabancı bir erkek olduğunu gören Sedat Uluışık, mutfağa gitti.

SULTAN ULUIŞIK HAYATINI KAYBETTİ

Buradan aldığı bıçakla eşinin yanındaki M.S.Ö.'yü 5, eşini 7 yerinden bıçaklayan Sedat Uluışık da ellerinden yaralandı. Sedat Uluışık, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sultan Uluışık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, M.S.Ö. ise Kepez Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. 2 çocuk annesi Sultan Uluışık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.S.Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

"ALDATMADAN DOLAYI ÖLDÜRDÜM"

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kepez Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olaydan bir saat sonra Dokuma Ulus Mahallesi'nde yürürken yakalanan Sedat Uluışık, gözaltına alındı. Ellerindeki yaralanma nedeniyle sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Sedat Uluışık, bugün öğle saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Sedat Uluışık, emniyetten çıkarken gazetecilerin "Eşini neden öldürdün" sorusuna, "Aldatmadan dolayı öldürdüm" karşılığını verdi. Sedat Uluışık, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

CENAZEYİ ACILI ANNE ALDI

Sultan Uluışık'nun bir süredir annesiyle yaşadığı, anne- kızın harabe şeklindeki, elektrik ve suyu olmayan gecekonduda yaşadığı ve komşularının yardımıyla geçindiği öğrenildi. Sultan Uluışık'nun cenazesi, Adli Tıp Morgu'ndan annesi Aysen Kara tarafından alınarak Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan acılı anne Aysen Kara, "Sultan, yavrum, seni bu morgdan mı alacaktık? Korku içinde o kadar yaşadın. Gelip yine seni buldu. Şimdi sensiz ne yaparım, çocuklara öldüğünü nasıl söylerim?" diyerek gözyaşı döktü.



