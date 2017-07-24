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Kızı üşümesin diye maçı duraklatan tenisçi anne

İsviçreli Patty Schnyder, 2011’de veda ettiği tenise WTA Gstaad turnuvasında aldığı galibiyetle dönerken anneliğiyle de göz doldurdu.

24.07.2017 - 15:20
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38 yaşındaki dünya eski 7 numarası WTA Gstaad turnuvasında ikinci tura yükselerek sekiz yıl aradan sonra ilk tur seviyesi galibiyetini aldı. Schnyder’ın son tur seviyesi galibiyeti 2011 Miami’de Madison Keys’e karşı gelmişti.

Kızı üşümesin diye maçı duraklatan tenisçi anne

MAÇI KAYBETTİ, ANNELİĞİ KAZANDI

Vatandaşı Amra Sadikovic’i 6-4, (7)6-7, 7-6(6)’lık setlerle geçen Schnyder, beş tane de maç sayısı kurtardı.

Maçta ikinci servilerinden %65 ile puan çıkaran İsviçrelinin ikinci turdaki rakibi Alman Antonia Lottner oldu.

Kızı üşümesin diye maçı duraklatan tenisçi anne

MAÇA KIZI İÇİN ARA VERDİ

Kariyerinde 11 WTA tekler şampiyonluğu ve 2004 Avustralya Açık yarı finali bulunan tenisçi; Lottner ile karşılaşması sırasında maçı durdurarak kızının üşümemesi için yardımcısını uyardı. Yardımcısı ise minik kızın üzerine bir ceket giydirdi.

Kızı üşümesin diye maçı duraklatan tenisçi anne

Kısa süre önce çocuk yetiştirmek için kariyerini duraklattığı söylenen Schnyder, maç sonunda korta indirilen kızına sarılarak maçın yorgunluğunu attı.

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