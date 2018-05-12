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Kızı yardım etti, okuma yazma öğrendi

Kırıkkale'de İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 60 kişi sertifikalarını aldı.

AA | 12.05.2018 - 09:26..
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Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kursa katılanların örnek bir işe imza attığını dile getirerek, kursların ardından daha eğitimli nesillerin yetişeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderliğinde yeni bir seferberlik başladığını ifade etti.

Kızı yardım etti, okuma yazma öğrendi

KIZININ YARDIMIYLA OKUDU, DİPLOMASINI ALDI

Törende, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşayan, doğuştan ayaklarında ve kollarında fiziksel engeli bulunan ve 5 yaşındaki kızının yardımıyla kursu başarıyla tamamlayan Dursun Onay da kızıyla sertifikasını almanın mutluluğunu yaşadı.

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