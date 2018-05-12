Kızı yardım etti, okuma yazma öğrendi

Şehitler İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, kursa katılanların örnek bir işe imza attığını dile getirerek, kursların ardından daha eğitimli nesillerin yetişeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan liderliğinde yeni bir seferberlik başladığını ifade etti.

KIZININ YARDIMIYLA OKUDU, DİPLOMASINI ALDI

Törende, Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde yaşayan, doğuştan ayaklarında ve kollarında fiziksel engeli bulunan ve 5 yaşındaki kızının yardımıyla kursu başarıyla tamamlayan Dursun Onay da kızıyla sertifikasını almanın mutluluğunu yaşadı.