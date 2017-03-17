İran'da Kızıl Çarşamba'yı kutlayanlara sokak süpürme cezası

İran'da Kızıl Çarşamba sokaklarda ateş yakarak, havai fişek ve maytap patlatarak kutlanıyor.

Ancak her yıl polis ve Devrim Muhafızları, Kızıl Çarşamba'da "aşırılık" yaptıkları gerekçesiyle birçok kişiyi gözaltına alıyor.

HASARI GÖRMELERİ İÇİN TEMİZLEME CEZASI VERİLDİ

Meşhed savcısı, kutlamaların kentte neden olduğu hasarı gösterebilmek adına böyle bir ceza verildiğini açıkladı. Savcı, bu yıl gözaltına alınan kişilerin gelecek yıl kutlamalardan önce yeniden gözaltına alınacağını ve kutlamalar bitene kadar gözaltında tutulacağını belirtti.

3 KİŞİ ÖLDÜ

İran'ın Tesnim Haber Ajansı bu yılki kutlamalarda ülke genelinde üç kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 351 kişinin de yaralandığını bildirdi.