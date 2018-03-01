Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İstanbul'da

Dünyanın en eski ve en büyük ordu korolarından Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu, 2016 yılında geçirdikleri kazadan sonra ilk yurtdışı konserlerini geçen yıl İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirdi.

Bu zamana kadar büyük savaşlara tanıklık eden ve dinleyicilerine pozitif enerji aktarmayı başaran Kızılordu Koro’su, Türkiye’deki konserlerde seslendirdiği 10. yıl ve Mehter Marşı, Ceddin Deden ve Çanakkale Türküsü eserleriyle büyük alkış toplamıştı.

Dünyanın birçok yerinde sahne alan koronun repertuvarında 2 binden fazla eser bulunuyor.

90. YILLARINDA İSTANBULLULARLA OLACAKLAR

64 mensubunu kaybettiği kazadan sonra ikinci kez İBB CRR sahnesinde konser verecek olan Kızıl Ordu Korosu kuruluşunun 90. yılında sürprizlerle dolu bir repertuvarla İstanbulluların karşısına çıkacak.