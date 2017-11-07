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Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Kerem Kınık, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

07.11.2017 - 12:46
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Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu Genel Kurulunda yapılan seçimlerde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 116 oyla IFRC Avrupa Bölgesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

Kınık'ın rakibi Almanya'dan Volkmar Schön 61 oy aldı.

ALMAN RAKİBİ YENME SEVİNCİ

Kerem Kınık'ın resmi Twitter hesabından seçilme anında yaşanan sevinç görüntüleri "Seçim sonucu; Türk Kızılayı 116 Alman Kızılhaçı 61 ve Kızılay Avrupa Kıta Başkanı" notuyla paylaşıldı.

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

"ÇITAYI YÜKSELTTİK"

Sonuçların belli olmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kınık, federasyonun seçimli toplantılarının 4 yılda bir yapıldığını ve Antalya'da gerçekleştirilen toplantıda federasyon başkanı, 4 kıtanın başkanları ile her kıtadan 5'er üye olmak üzere yönetim kurulunun belirlendiğini söyledi.

Kınık, "Zaten federasyonun yönetim kurulu üyesiydik ve bu seçimde çıtayı biraz daha yukarı çıkardık. Yeni vizyon ve enerjimizle 1,5 asırlık bu harekete yeni bir kilometre taşı dikmek için yola çıktık." diye konuştu.

Kızılay Başkanı Kınık'ın Alman rakibini yenme sevinci

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