Kızılay yılbaşı gecesi kapatılacak

Ankara Valisi Ercan Topaca, yılbaşı gecesi Ankara genelinde, 7 bin 344'ü polis, 2 bin 400'ü jandarma olmak üzere toplam 9 bin 744 personelin görev alacağını açıkladı.

BÜTÜN GİRİŞLER KAPATILACAK

Yılbaşında alınacak önlemlerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Vali Topaca, 30'undan itibaren kuracakları kriz merkezi yoluyla yılbaşı ile ilgili bütün olayları kriz merkezinden koordine edileceğini vurgulayarak, "Kutlamaların sağlıklı yürütülmesi için bazı caddelere girişler kontrollü yapılacak. Kızılay'a akşam saat 20.00'den itibaren bütün girişleri kapatacağız. Vatandaşlarımızın orada yılbaşı işe ilgili kutlamalarını güvenli yapacağız.

HERKES ARANACAK

Herkes aranacak. Bazı cadde ve sokaklarla ilgili de kontrollü giriş yapacağız. Bahçelievler 7. Cadde'ye araç girişi olmayacak. Aynı uygulamayla Tunalı Hilmi, Bestekar, Filistin Caddesi ve Tunus Caddesi'nin bir kısmı araç trafiğine kapatılacak.

İLAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAK

Ayrıca eğlence mekanlarında da bizim polisimiz ilave güvenlik tedbirleri alacak. Ayrıca Ankara'ya girişlerde arama noktaları oluşturacak. 26 alışveriş merkezide de özel güvenlik personellerine ilave olarak bizim polis arkadaşlarımız da görevli olacak." ifadesini kullandı.