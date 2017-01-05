taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.054
USD
3,6114
EURO
3,7917
ALTIN
136,02
PETR
56,9800

Kızılay'a rekor kan bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ''148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını aldık.'' dedi.

AA | 05.01.2017 - 14:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Kızılayın kan stoklarının azaldığının açıklanmasının ardından yapılan çağrılara vatandaşlar duyarsız kalmadı ve on binlerce kişi kan vermek için kan merkezlerine koştu.

''KIZILAY TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK KAN BAĞIŞI''

İki gün önce kan bağışı çağrısı yaptığında, Kızılayın stoklarında 17 bin ünite kan bulunduğunu hatırlatan Kınık, "Bağışçılarımız çok hızlı tepki gösterdi. Dün 148 yıllık Kızılay tarihinin en yüksek kan bağışını alarak bir rekor kırdık. Bir günde 13 bin 241 ünite kan aldık." dedi.

''TOPLAM STOK 23  BİN 82'YE ÇIKTI''

Kınık, Kızılay'ın bir önceki kan bağışı rekorunu 27 Nisan 2016'da, bir günde 10 bin 966 ünite kan bağışıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dün itibarıyla 2 bin 200 gibi bir sayıyla bunu geçtik. Bu çerçevede, toplam stoklarımız 23 bin 82'ye çıktı şu anda. Bizim kırmızı alarm seviyemizden yukarıya çıktık. Paniklediğimiz havadan kurtulduk. Ancak bunun 40 bine çıkarılması gerekiyor." dedi.

''VATANDAŞLAR ÇOK YÜKSEK BİR DUYARLILIK GÖSTERDİ''

Belli bir kapasiteleri olduğunu ve bunun üzerinde kan alamadıklarını belirten Kınık, "13 bin 241, aslında kan verebilen insanların sayısı. Eğer bu kapasitemiz daha yüksek olsaydı, ben eminim dünkü sayı 30-40 binleri aşardı. Bazı insanlar özellikle o günkü sağlık durumlarından dolayı kan veremiyorlar. Kan merkezlerimize on binlerce insan geldi. Bu rakam, on binlerce insandan uygun olan donörlerin sayısıdır. Çok yüksek bir duyarlılık gösterildi." açıklamasında bulundu.

''40 BİNE ÇIKMASINI İSTİYORUZ''

Türkiye genelinde bin 300 hastaneye kan gönderdiklerini anlatan Kınık, özellikle ameliyatların yoğun olduğu salı, çarşamba ve perşembe günleri bu sayının 11 binlere çıktığını söyledi.

Ameliyatın olmadığı günlerde bu ihtiyacın azaldığını, hastanelere ortalama 7 ila 10 bin ünite kan gönderdiklerini dile getiren Kınık, "Kırmızı alarmı kaldırdık. Ancak stoktaki 23 bin ünite kanın 40 bine çıkmasını istiyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz, Türkiye'deki bütün diğer afet senaryolarına hazırlıklı olduğumuz sayı 40 bin ünitedir. Bu 40 bin üniteye ulaşmak için bu duyarlılığın mart ayına kadar devam etmesi gerekiyor." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

2’nci Ordu’daki kalkışmanın görüntüleri ortaya çıktı

100
Doğan Holding merkez binasında arama

Doğan Holding merkez binasında arama

125
Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı'nda 38 DEAŞ'lI terörist öldürüldü

74
MHP'li vekil Sancaklı istifa iddiasını yalanladı

MHP'li vekil Sancaklı istifa iddiasını yalanladı

99
Sneijder'e Çin'den dev teklif

Sneijder'e Çin'den dev teklif

46
Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

Amberin Zaman'ın basın kartı iptal edildi

216
İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

İpek Şenoğlu'ndan Galatasaray'a Hamit sitemi

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM