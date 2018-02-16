taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.226
USD
3,7656
EURO
4,7098
ALTIN
163,95
PETR
64,4500

Kızılcahamam'da engelliler için park alanı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde engelli vatandaşların araçları için park yeri ayrıldı.

İHA | 16.02.2018 - 04:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Başkent Ankara'da MHP Kızılcahamam İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi ve Engelli Koordinasyon Başkanı Abdullah Gavga, caddelerde engelli sürücüler için araç park yerleri ayrılması hakkında, "Engelli vatandaşlar için verilen mücadeleyi kazandık" dedi.

Kızılcahamam'da engelliler için park alanı

PARK TABELALARI ASILDI

2016 yılından buyana BİMER, CİMER ve Belediye Başkanlıklarına verdiği dilekçeler ile engellilerin sesi olduğunu ifade eden Gavga, “Geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam Belediyesi tarafından, Kızılcahamam’da Cengiz Topel Caddesi’nde Adliye, Belediye Başkanlığı biralarının karşısında, Ankara Caddesi’nde, Kazımkarabekir Caddesi’nde engelli park alanları oluşturularak engelli park tabelaları asıldı” şeklinde konuştu.

Gavga, uygulamanın başlamasıyla birlikte vatandaşların araçlarını park ederken bu uygulamadan haberdar olmalarını isteyerek, trafik polisleri tarafından cezai işleme maruz kalmamaları için uyarıda bulundu.

Kızılcahamam'da engelliler için park alanı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gazi annesi Türkiye'yi duygulandırdı
Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Seyit Yüzgeç, memleketi Tokat'ın Niksar ilçesinde coşku ile karşılandı. Gazi Yüzgeç'in annesi, "Üç oğlum var. Türkiye'mize üçünü de veriyorum" dedi.
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti
Yeniden hizmete giren alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti, 24 satte 5 milyondan fazla kullanıldı.
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak
CHP'den ihraç edildikten sonra af dilekçesi de kabul edilmeyen Aylin Nazlıaka'nın, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Kadın Kolları Başkanı yapılmak istendiği belirtildi.
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı
Adıyaman'da terörle mücadele şubesi, sosyal medyadan terör propagandası yapan 5 kişiyi gözaltına aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

Kılıçdaroğlu'nun talebi CHP'de tartışma yaratacak

20
Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

Soy bilgisi sorgulamaya büyük talep: 5 milyonu geçti

41
Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

Engelli oğlunu tüfekle öldüren kadın intihar etti

29
Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 5 gözaltı

20
UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA'da gecenin sonuçları

3
İsveç'li turistlerin tercihi Türkiye oldu

İsveç'li turistlerin tercihi Türkiye oldu

6
Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti

Bilecik'te psikolojik tedavi gören genç intihar etti

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM