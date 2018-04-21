Kızılcahamam'da yakalanan 5 torbacı tutuklandı

Uyuşturucu tacirlerine karşı emniyetin devam eden operasyonlarından bir tanesi de Ankara'da yapıldı. Kızılcahamam'da yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı.

POMPALI TÜFEK CEP TELEFONU EV LAPTOP BULUNDU

ızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Nisan Salı günü gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin adreslerine birer birer girildi.

Narkotik köpekleriyle evleri didik didik arayan ekipler, şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu tüfeğe ait fişekler, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 8 adet cep telefonu ve bu telefonlara ait sim kartlar ile 1 adet laptop ele geçirdi.





5 KİŞİ TUTUKLANDI

Göz altına alınan İ.Ç. (29), M.K, (26), N.Ö, (30), M.Ş, (27), M.Ç, (34) ve Y.B. (24) İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden Y.B. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan İ.Ç. (29), M.K. (26), N.Ö. (30), M.Ş. (27) ve M.Ç. (34) uyuşturucu madde ticareti yapmak suçuyla bugün tutuklandı.