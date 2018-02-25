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Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), üç yılda 21 personelinin 'cinsel istismar' nedeniyle işten atıldığını veya istifa etmek zorunda kaldığını duyurdu.

AA | 25.02.2018 - 01:24..
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın bazı çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir skandal da ICRC'de ortaya çıktı.

ICRC Genel Direktörü Yves Daccord, kuruluşun resmi sitesinde yaptığı açıklamada, ekibinden para karşılığı ilişkiye girmek gibi cinsel istismar konusundaki verileri taramalarını istediğini belirterek, bu kapsamda 2015'ten bu yana işledikleri 'cinsel suçlar' nedeniyle 21 ICRC çalışanının işten kovulduğunu veya iç soruşturma esnasında istifa ettiğini tespit ettikleri itirafında bulundu.

"DAHA DİKKATLİ OLMALIYDIK"

Daccord, yardım kuruluşunda çalışan iki kişinin de cinsel istismar şüphesiyle sözleşmelerini yenilemediklerini belirterek, "Bu sayıları bildirmekten derin üzüntü duyuyorum. Bu tür davranışlar hizmet sağladığımız insanlara ve topluluklara bir ihanettir. İnsan onuruna aykırıdır ve bunları önlemede daha dikkatli olmalıydık." değerlendirmesinde bulundu.

Kızılhaçın dünya genelinde 17 binden fazla çalışanı bulunduğunu dile getiren Daccord, "Bildirilmesi gereken bazı (cinsel) vukuatların bildirilmemesinden veya bildirilen hadiselerle ilgili gerekenlerin yapılmadığından endişe duyuyoruz. Bununla ilgili gerekenleri yapmak için harekete geçiyoruz." bilgisini paylaştı.

OXFAM'DAKİ SKANDAL ORTAYA ÇIKARILMIŞTI

İngiliz Times gazetesinin iki hafta önce yayımladığı araştırmada, 2010 depreminin ardından Haiti'ye yönelik yardım faaliyeti sırasında yaşanan cinsel istismar vakalarına dair yapılan iç soruşturmanın ardından görevini suistimal etmekle suçlanan 3 Oxfam çalışanının istifa ettiği, 4 çalışanın ise kovulduğu ortaya çıkmıştı.

Kuruluşun 'seks skandalına' dair hazırladığı gizli raporda, söz konusu kişilerin muhtaç durumdaki insanlara yardım karşılığı cinsel istismarda bulunmakla suçlandığına, cinsel istismara uğrayanların bir bölümünün "reşit olmayabileceğine" dikkat çekilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından Oxfam yetkilileri, olayın üzerini örtmekle suçlanmış, gönüllü olarak kuruluşun elçiliğini ve sözcülüğünü yapan çok sayıda ünlü durumu protesto ederek desteklerini çektiğini açıklamıştı.

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