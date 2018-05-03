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Kızılırmak akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti

Çorum'daki Kızılırmak nehrinde akıntıya kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA | 03.05.2018 - 22:18..
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Balık avlamak için İskilip ilçesinde bulunan Kızılırmak nehrine giden iki kişi nehire düştü. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu, bir kişinin cansız bedenine ulaşılırken, diğerinin kaybolduğu belirtildi.

Kızılırmak akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti

AFAD BİR KİŞİYİ ARAMAYA DEVAM EDİYOR

İskilip ilçesi Çukurköy yakınlarda Kızılırmak nehrinde balık avlayan Galip Güler, Tayfun Kaya ve Sadık Kızılkaya isimli üç gençten Galip Güler nehrin akıntısına kapılarak suda sürüklendi.

Irmak kenarında tarlada çalışan Ramazan Buğday isimli bir kişi yardıma koşarak Galip Güler’i kurtarmaya çalıştığı esnada ikisi de ırmağın suyunda gözden kayboldu. Çorum AFAD ekibi dalgıçları Galip Güler’e ulaşarak sudan çıkardı.

Bölgede bulunan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Galip Güler hayatını kaybetti. Ramazan Buğday’ı arama çalışmalarına devam ediliyor.

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