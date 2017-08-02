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Kızılırmak'ta 20 günde 3 pirana yakalandı

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son günlerde pirana balığı görülmeye başladı.

02.08.2017 - 09:00
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Sivas'ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka'nın oltasına pirana takıldı.

"MANGALDA PİŞİRİP YEDİM"

Kızılırmak'ta ilk kez böyle bir balık tuttuğunu ifade eden Asamaka, piranayı mangalda pişirip yediğini söyledi.

Kızılırmak'ta 20 günde 3 pirana yakalandı

3 gün önce amatör balıkçı Muzaffer Metinoğlu'nun attığı ağda, 16 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede attığı olta ile pirana balığı yakalamıştı.

Kızılırmak'ta 20 günde 3 pirana yakalandı

İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının nehirde inceleme yapacağı belirtildi.

Kızılırmak'ta 20 günde 3 pirana yakalandı

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