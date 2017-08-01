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Kızılırmak'ta 'Pirana' bolluğu

Türkiye'deki sularda bulunmayan Pirana balığı son 20 günde 3. kez Sivaslı balıkçıların oltasına takıldı.

01.08.2017 - 13:49
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Sivas'ta Kızılırmak'ta avlanan amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3'üncü kez pirana takıldı. Türkiye'deki sularda görülmeyen pirana balığının kısa aralıklarla üçüncü kez görülmesi dikkat çekti. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim adamları nehirde inceleme yapmaya karar verdi.

Kızılırmak'ta 'Pirana' bolluğu

Sivas'ın İmranlı İlçesi eteklerinden doğan ve Karedeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta son günlerde pirana balığı bolluğu görülmeye başlandı. Kent merkezindeki Kayseri Caddesi üzerindeki demir yolu köprüsünün altında Kızılırmak'ta avlanan amatör balıkçı Osman Asamaka'nın oltasına da pirana takıldı. Kızılırmak'ta ilk kez böyle bir balık tuttuğunu ifade eden Asamaka, piranayı mangalda pişirip yediğini söyledi. Kızılırmak'ta 3 gün önce amatör balıkçı Muzaffer Metinoğlu'nun attığı ağda, 16 gün önce de amatör balıkçılar Süleyman Güleçyüz ve Kürşat Şimşek, aynı bölgede attığı olta ile pirana balığı yakalamıştı.

Kızılırmak'ta 'Pirana' bolluğu

NEHİRDE İNCELEME YAPILACAK

Daha önce akvaryumda beslenen balığın ırmağa atılmış olabileceği üzerinde durulurken, aynı bölgede peş peşe pirana balıklarının avlanması şaşkınlıkla karşılandı. İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü yetkilileri ile Cumhuriyet Üniversitesi'nden bilim insanlarının nehirde inceleme yapacağı belirtildi.

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