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Kızılırmak'taki pirana bolluğunun sırrı ortaya çıktı

Sivas'ta balıkçıların ağına takılarak tedirginlik yaratan piranaların, petshop'tan alınıp bakılmayınca Kızılırmak'a bırakıldığı öğrenildi.

03.08.2017 - 10:07
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Sivas'ta, amatör balıkçıların oltasına son 20 günde 3 pirana balığı takıldı. Piranaların birbirine yakın tarihlerde yakalanması tedirginliğe yol açarken yapılan açıklamalarda, piranaları petshop'tan alan sahiplerinin bakamadıkları için Kızılırmak'a bıraktıkları söylendi.

"KİMSEYE EMANET EDEMEKDİKLERİ İÇİN BIRAKIYORLAR"

Hürriyet'in haberine göre, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mahir Yıldırım, yaptığı açıklamada, bu balıkların petshoplardan alındığını ve bir süre bakıldıktan sonra sahipleri tarafından kimseye emanet edilemediği için Kızılırmak'a bırakıldığını tahmin ettiklerini aktardı.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BİRKAÇ PİRANA DAHA YAKALANABİLİR"

Balıkların Güney Amerika'da yetiştiğini ve Türkiye'deki akarsularda yetişmeyeceğini belirten Mahir Yıldırım, "Bu balıklar Güney Amerika balığıdır. Türkiye'deki akarsularda yetişemez, üreyemez. Kızılırmak'ta yaşama şansı olmayan balıklar burada kışı bile atlatamaz. Son günlerde çıkan balıklar da hemen hemen aynı boyutta. Bunlar genellikle öğrenciler tarafından alınıyor. Okulları bitene kadar bakıyorlar, memlekete dönerken de kimse almadığı için ırmağa bırakıyorlar. Çünkü masraflı balıklar. Hatta önümüzdeki günlerde birkaç tane daha pirana yakalanabilir."

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