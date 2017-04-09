Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve dans grubu, 26 Aralık 2016 tarihinde yaşanan uçak kazası sonrası 64 mensubunu kaybetmişti.

Kızılordu Korosu ilk konserini Türkiye'de verdi VİDEO

İLK KONSERİNİ İSTANBUL'DA VERDİ

Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ve dans grubu; kaza sonrası ilk konserini İstanbul'da verdi.

Duma Kültür Komitesi Başkan Yardımcısı, Duma Milletvekili ve aynı zamanda Rusya Devlet Sanatçısı olan Iosif Kobzon'un da eşlik ettiği topluluk, Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR) özel davetli grubu için sahne aldı.

Suriye'de savaşan Rus askerlerine yılbaşında moral vermek için Soçi'den yola çıkmasından kısa bir süre sonra düşmüştü. Uçakta Rusların meşhur Kızıl Ordu Korosu da bulunuyordu.

TÜK HALKININ BEĞENİSİNİ KAZANMIŞTI

Rusya'nın halk şarkılarından, kilise müziklerine, opera aryalarından popüler müziklere kadar uzanan geniş bir yelpazede eserlerle Türkiye'de de gösteriler yapmış olan koro, Türk halkının da beğenisini kazanmıştı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ORDU KOROSU

Dünyanın en büyük ordu korosu olan ve 1928 yılında özellikle savaş koşullarında askerlere ve SSCB halklarına moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, değişik birliklerden gelen, farklı rütbelerde subay ve askerlerin görev aldığı solistler, koro elemanları, orkestra ve dans gruplarından oluşuyor.