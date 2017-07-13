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Kızıltepe ve Savur'da silah ve mühimmat ele geçti

Mardin Kızıltepe ve Savur'da çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

13.07.2017 - 12:37
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10 Temmuz'da Kızıltepe İlçesinde bir ev ve eklentilerinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen aramalarda, 2 Kalaşnikof tüfek, 16 Kalibrilik 1 ruhsatsız av tüfeği,  2 Kalaşnikof şarjörü, 7,62 mm. çapında 10 fişek ve 1 tarihi eser olduğu değerlendirilen cam materyal ele geçirildiği ve ele geçirilen malzemeler ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

SAVUR'DA DA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada ayrıca, Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Temmuz'da Savur İlçemizde 2 şüpheliye ait adreste, yapılan aramalarda, 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği, 1 G1 piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 20 G1 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 11 AK-47 mühimmatı (yurtdışı menşeli), 332 adet Bixi mühimmatı (yurtdışı menşeli), 6 AK-47 şarjör kılıfı ele geçirildiği belirtilerek, olay ile ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kızıltepe ve Savur'da silah ve mühimmat ele geçti

Kızıltepe ve Savur'da silah ve mühimmat ele geçti

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