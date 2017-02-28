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Kızıltepe'de PYD'li 2 terörist yakalandı

Mardin Kızıltepe'de, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD'li 2 terörist yakalandı.

28.02.2017 - 14:02
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Kızıltepe'de PYD'li 2 terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri Mardin, Şırnak Batman ve Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

2 TERÖRİST YAKALANDI

Mardin Kızıltepe'de, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan girmeye çalışan PKK/PYD terör örgütü mensubu 2 teröristin yakalandığı açıklandı.

Şırnak Silopi'de devam eden operasyonda; 200 kg amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı imha edildi. Tespit edilen bir sığınak içerisinde, bir av tüfeği ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir Sten tüfeği, bir Sten şarjörü ve 10 Sten fişeği ele geçirildi.

Şırnak merkezde PKK'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda; bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 17 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir av tüfeği, 79 av tüfeği fişeği, beş M16 piyade tüfeği şarjörü, 150 M16 piyade tüfeği fişeği, bir tabanca şarjörü, 20 tabanca fişeği ve bir el bombası ele geçirildi. PKK iş birlikçisi 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Gercüş'te güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda; 2 av tüfeği, 65 av tüfeği fişeği, bir tabanca, 25 tabanca fişeği ve çok miktarda tıbbi malzeme ele geçirildi.

Tunceli Hozat’ta güvenlik güçleri tarafından arazi aramasında tespit edilen 7 sığınak içerisinde, bir el yapımı patlayıcı, 24 kg amonyum nitrat, 800 kg gıda maddesi ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Tunceli Ovacık’ta güvenlik güçleri tarafından arazi aramasında tespit edilen bir sığınak içerisinde, çok miktarda tibbi malzeme ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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