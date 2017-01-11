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Kızıltepe’de terör operasyonu: 9 öğretmen gözaltına alındı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 9 öğretmen gözaltına alındı.

DHA | 11.01.2017 - 16:00
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Kızıltepe’de terör operasyonu: 9 öğretmen gözaltına alındı

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinin iş bırakma talimatına uyarak derslere girmediği, yasa dışı yürüyüşlere katıldığı ve sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütünün propagandası yaptığı" suçlamasıyla 9 öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Bu çerçevede hakkında yakalama kararı çıkarılan öğretmenler, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheli öğretmenler ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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