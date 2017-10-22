Kızımı taciz ettiniz diye babaya satırla saldırdılar

İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaş taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Kızını taciz ettiklerini iddia eden babayla önce tartışan grup, ardından satırla saldırdı.

"KIZIMI TACİZ ETTİNİZ" DİYEN BABAYA SATIRLA SALDIRDILAR

Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba, kızının tacize uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

OLAYI DURDURMAK İSTEYEN ESNAFA DA SALDIRDILAR

Olayda baba N. G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan kişiler olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde bir grup baba N.G.'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor. N. G.'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.