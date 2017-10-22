taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Kızımı taciz ettiniz diye babaya satırla saldırdılar

Kadıköy'de kızının tacize uğradığını iddia eden bir baba, suçladığı kişiler tarafından linç edildi.

22.10.2017 - 05:26
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Kadıköy'de bir grup arkadaş taciz suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Kızını taciz ettiklerini iddia eden babayla önce tartışan grup, ardından satırla saldırdı.

Kızımı taciz ettiniz diye babaya satırla saldırdılar

"KIZIMI TACİZ ETTİNİZ" DİYEN BABAYA SATIRLA SALDIRDILAR

Olay saat 23.30 sıralarında Kadıköy Çarşı'da meydana geldi. İddiaya göre N. G. adlı baba, kızının tacize uğradığını iddia ederek suçladığı kişilerle tartıştı. Suçlanan kişiler ise yanındaki arkadaşlarıyla birlikte N. G.'yi çarşı içinde uzun süre kovaladıktan sonra bir binanın girişinde yakalayarak sandalyelerle saldırdı. Saldırganlar araya giren esnafı da darp etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kızımı taciz ettiniz diye babaya satırla saldırdılar

OLAYI DURDURMAK İSTEYEN ESNAFA DA SALDIRDILAR

Olayda baba N. G. ve R.A. satır ve sandalyeler ile yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan kişiler olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralılar ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Görüntülerde bir grup baba N.G.'yi kovalıyor. Kovalama esnasında bir kişi havaya silahla ateş ediyor.  N. G.'nin bir binanın kapısında saldırganlar tarafından sandalyelerle defalarca kafasına vuruluyor. Saldırıyı önlemek isteyen esnafta saldırganlar tarafından darp ediliyor. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kızımı taciz ettiniz diye babaya satırla saldırdılar

İlginizi Çekebilir
Erzurum'da yurt odasında şüpheli ölüm
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Gül Meral, yurt odasında ölü bulundu.
Emekli güvenlik korucusu ölü bulundu
Batman'da emekli güvenlik korucusu Abdurrahman Özay ölü bulundu.
Diyarbakır'da izinsiz uçurulan drone düşürüldü
Silvan ilçesinde, izinsiz uçurulan "drone" güvenlik güçlerince düşürüldü.
Ankara'da yaralanan polis Seven kalp krizini yenemedi
12 Ekim'de Ankara'da çıkan kavgada yaralanan polis memuru Fatih Seven, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Paskal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

Paskal Nouma'dan yabancı kuralı eleştirisi

0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökhan Töre'ye 4 çocuk esprisi

0
AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

AK Partili vekil: Melih Gökçek salı günü istifa edecek

0
Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

3
Messi'den 500 gole direk katkı

Messi'den 500 gole direk katkı

2
Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

Mesut Bakkal'dan hakem kararlarına tepki

1
Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

Canan Karatay: Meyve suları değişti sıvı şeker oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM