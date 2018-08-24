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Kızın unuttuğu çantayı çaldı

Adana'da genç kızın bankta unuttuğu çantayı çalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 24.08.2018 - 10:47..
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Adana'da parkta, 8 yaşındaki oğlunu para istemesi için yanına gönderdiği genç, kızın bankın üzerinde unuttuğu çantayı alarak uzaklaşan Ali S. (26), tutuklandı. Ali S.'nin yanındaki oğluyla birlikte çantayı aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSE HABER VERDİ

Olay, önceki gün Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki Abidin Dino Parkı'nda meydana geldi. Parkta dinlenen Fatma Zop, telefonla konuşurken yanına gelen bir çocuk para istedi. Bu sırada rahatsız olan Zop, kalkıp gitti. Fatma Zop, içerisinde 30 TL para ve banka kartlarının bulunduğu çantasını ise bankta unuttu. Durumu fark eden Zop, döndüğünde bankta unuttuğu çantasını bulamayınca polise haber verdi.

Kızın unuttuğu çantayı çaldı

EKİPLER BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını tarayan ekipler, çantayı alan kişinin Ali S. olduğunu belirledi.
Dün sivil ekipler, Atatürk ve Çakmak caddeleri ile olayın yaşandığı parkta önlem aldı. Dikkat çekmemek için ayakkabı boyacısı, oyuncak, simit, çekirdek ve pamuk şekeri satıcıları kılığına giren ekipler, saat 15.00 sıralarında, Ali S. ile karşılaştı. Oğlunu, para istemesi için bir genç kızın yanına göndermek isteyen Ali S., gözaltına alındı.

Kızın unuttuğu çantayı çaldı

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Ali S., kendisine güvenlik kameralarının izletilmesi üzerine çantayı alanın ağabeyi olduğunu iddia etti. Ardından çantayı çalmadığını, bankta bulduğunu savunan Ali S., "Zaten içinde de 30 lira vardı. 30 lira nedir ki; para mı? Onu da alıp, çantayı attım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Ali S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bulunan çanta da sahibine teslim edildi.

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