Alkollüyken kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Özge Ulusoy çılgınlar gibi dans etti

Aydın'daki Alabanda Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında ay ile güneşi temsil eden Selene ve Helios'un yüz kabartmalarından oluşan 1,5 metrelik heykel gün yüzüne çıkartıldı.

Cumartesi anneleri eylemi adı altında taşkınlık çıkaran terör yandaşlarıyla ilgili Bakan Soylu'dan bir açıklama geldi.

1 Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

2 Diyarbakır'da plaza üzerine villa yaptılar Kaçak yapılara karşı büyük bir mücadelenin verildiği bölgede, plazanın üzerine yapılan villanın ek kısımları için de çalışmalar başladı.

3 Belçika'da Zühal Demir'in başörtüsü önerisine ret Belçika'da fırsat eşitliğinden sorumlu Türk bakan Zühal Demir, okullarda başörtüsü yasağının uygulanmasını istedi.

4 Rihanna kendi tasarımlarıyla podyuma çıkacak Modaya da el atan Rihanna, bir kez daha başarılı olmayı başardı. Barbadoslu sanatçı, New York Moda Haftası'nda kendi tasarımlarını tanıtacak.

5 Bayram tatili sonrası İstanbul'da trafik haritası 9 günlük bayram tatilinin ardından İstanbul'a dönenler, haftaya başladı. Kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.

6 Şenol Güneş Özkahya'yı eleştirdi Vida'yı sakat olduğu için oyundan aldığını söyleyen Şenol Güneş, Halis Özkahya'ya maçı soğuttuğu için tepki gösterdi.