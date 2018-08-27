Alkollüyken kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Yahyalı ilçesine bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde önceki gün, alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye (15) cinsel istismarda bulundu.
Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi. Mehmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.