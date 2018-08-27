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Alkollüyken kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Kayseri'de alkollü olduğu sırada, öz kızı S.C.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet C., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 27.08.2018 - 09:49..
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Yahyalı ilçesine bağlı Hocahacılı Mahallesi'nde önceki gün, alkollü olan Mehmet C., iddiaya göre, eşinin ve oğlunun evde olmadığı sırada, lise öğrencisi kızı S.C.'ye (15) cinsel istismarda bulundu.

Jandarmayı arayan S.C., olayı anlatıp, babasından şikayetçi oldu.

Alkollüyken kızına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine jandarma ve Özel Harekat polisleri, eve baskın düzenledi. Mehmet C., gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan Mehmet C., adliyeye sevk edildi. Mehmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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