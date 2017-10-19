Kızına cinsel istismardan tutuklu babaya 29 yıl hapis istemi

Kızı Z.R.D.'ye 2015 ile 2017 yılları arasında iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile hakkında 30 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu Ö.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Ö.D.'nin "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere, müstehcenlik suçundan da 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SAVCIDAN 29 YIL CEZA İSTEMi

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen dördüncü duruşmasına, tutuklu sanık Ö.D. ile avukatı katıldı. 11 yaşındaki Z.R.D.'nin annesi A.G.D. katılan sıfatı ile duruşmada hazır bulundu. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı Aydın Özdemir, sanığın 12 yaşına girmeyen öz kızına yönelik, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 27 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Savcı Özdemir, sanık Ö.D.'nin ayrıca öz kızına müstehcen içerikli videolar izlettiğini belirterek, sanığın, "Müstehcenlik" suçundan da 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, sanığın, "Kişiyi hürriyetinden nitelikli olarak yoksun kılma" suçundan ise beraat kararı verilmesini istedi. Savcının mütalaasına karşı görüşü sorulan A.G.D., eşi olan sanığın tüm suçlardan cezalandırılmasını istedi.

"ASIL BEN EŞİMDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Savcının cezalandırılması yönündeki görüşüne katılmadığını söyleyen sanık Ö.D., "Eşim çocuğu üzerime salmıştır. Ben böyle bir suç işlemedim. Asıl ben eşimden şikayetçiyim, beraatimi istiyorum." dedi.

Duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.

İKİ AYRI DAVA AÇILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Ö.D.'nin 11 yaşındaki kızına yönelik cinsel istismara ilişkin. İddianamede, 11 yaşındaki Z.R.D.'nin babası Ö.D.'nin kendisine yönelik cinsel davranışlarını okulda rehber öğretmenine anlattığı, polisin bilgilendirilmesi ile olayın meydana çıktığı belirtildi.

İddianamede Ö.D.'nin, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Müstehcenlik" suçlarından 30 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Ö.D. hakkında hazırlanan ikinci iddianame ise, kızına yönelik cinsel istismar iddiasından sonra eşini silahlı yaralamaya ilişkin. Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bu iddianamede, Ö.D.'nin, kızına yönelik cinsel istismardan sonra kendisi ile görüşmeyen eşine kızdığı, 2 Mayıs 2017 tarihinde Tuzla'da çalıştığı işyerine giderek önce tokat attığı, ardından da silahla yaraladığı belirtiliyor. İddianamede, olaydan sonra tutuklanan Ö.D. hakkında, "Yakın akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.