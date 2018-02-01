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Suriyeli baba kızına işkence yapıp dilendirdi

Gaziantep'te 9 yaşındaki kızı M.C.'ye işkence yapıp dilendirdiği için gözaltına alınan baba Abdullah C., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

DHA | 01.02.2018 - 15:29..
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Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan M.C.'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir kişi, çektiği fotoğraflar ile videoyu zabıtaya gönderdi.

İhbarla bölgeye giden zabıta ekipleri, kız çocuğunu hastaneye götürüp, durumu İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne bildirdi.Tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne teslim edilen küçük kızın Suriye uyruklu babası Abdullah C. gözaltına alındı.

DEVLET KORUMASI ALTINDA

İlk ifadesinde kendisini zabıtanın dövdüğünü, ikinci ifadesinde ise parasını çalmak istediği bir kişi tarafından dövüldüğünü, ancak vatandaşın çektiği video gösterildiğinde babasının kendisine işkence yapıp dilendirdiğini söyleyen M.C., devlet korumasına alındı.

Suriyeli baba kızına işkence yapıp dilendirdi

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah C. ise savcılıktaki ifadesinde kızına işkence yapmadığını savundu. Abdullah C. serbest bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, vatandaş ihbarı ile konuyu araştırdıklarını kendi personelleri ile ilgili bir durumun olmadığını söyledi.

Suriyeli baba kızına işkence yapıp dilendirdi

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