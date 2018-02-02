Bey Mahallesi'nde dilencilik yapan M.C.'nin vücudunda işkence izleri olduğunu fark eden bir vatandaşın ihbarıyla zabıta ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

KIZ DEVLET KORUMASINDA

Vucudunda darp izleri ve yaralar görülen Suriyeli M.C., tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü bünyesindeki çocuk yuvasına yerleştirildi. Kızın babası Abdullah C. ise dün polis tarafından gözaltına alındı.

BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suriyeli Abdullah C., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'Çocuğa karşı eziyet etme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kızına işkence yapıp dilendiren Suriyeli tutuklandı VİDEO