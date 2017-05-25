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Kütahya'da kızgın kayınpeder damadını öldürdü

Kütahya'da kızına kötü davrandığı için damadıyla tartışan Hüseyin Doğru, pompalı tüfekle vurdu.

25.05.2017 - 11:16
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52 yaşındaki Hüseyin Doğru, kızı F.N.D.'ye iyi davranmadığı için damadı Bilal Doğru ile telefonda tartıştı. Arkadaşlarıyla boş araziye park ettiği otomobilinin yanında içki içen Bilal Doğru, kayınpederi Hüseyin Doğru'yu konuşmak için yanına çağırdı.

KAFASINDAN VURDU

Hüseyin Doğru, eşi Nuray Doğru (42) ile birlikte damadının bulunduğu yere geldi. Kayınpeder ve damadı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin Doğru otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş ederek damadını kafasından vurdu.

Hüseyin Doğru ve eşi Nuray Doğru otomobile binerek kaçarken, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Bilal Doğru'nun ölmüş olduğunu belirledi. Bilal Doğru'nun kayınpederi ile kavga sırasında sağ eline muşta taktığı belirlenirken, cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İKİSİ DE GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri olay yerinden kaçan Hüseyin Doğru ile eşi Nuray Doğru'yu yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kütahya'da kızgın kayınpeder damadını öldürdü


Kütahya'da kızgın kayınpeder damadını öldürdü

Kütahya'da kızgın kayınpeder damadını öldürdü

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