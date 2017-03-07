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Kızına tecavüz eden İngiliz tutuklandı

İngiltere'de kızına tecavüz ettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkarılan 54 yaşındaki baba, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

07.03.2017 - 13:53
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BABA

İngiltere’de kimliği açıklanmayan bir baba, kendisine eşcinsel olabileceğini söyleyen 16 yaşındaki kızına tecavüz etti.

The Independent gazetesinin haberine göre; 54 yaşındaki babanın kimliği, kızını korumak için gizli tutuluyor.

"ANLATTIKLARINI DİNLEMEK YÜREK BURKUCUYDU"

Yargıç kararı açıklarken şu ifadeleri kullandı: “16 yaşındaki bir kız çocuğu olarak eşcinsel olduğunun ve o yaşta birçok kişinin başına geldiği gibi, kimliğiyle sorun yaşadığının farkına vardı, size söylemeye karar verdi. Sizse gerçek ve kontrolsüz bir öfke sergilediniz, ona erkeklerle cinsel ilişkinin niçin daha iyi olacağını göstermek için tecavüz etmeye karar verdiniz. Onun anlattıklarını dinlemek yürek burkucuydu. İşlediğiniz suç, bir lezbiyen olarak kızınıza karşı nefret ortaya koyuyor.”

21 YIL HAPİS CEZASI

Dava sürecinde diğer iki kız çocuğunu da geçmişte taciz ettiği ortaya çıkan 54 yaşındaki baba 21 yıl hapis cezası aldı.

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