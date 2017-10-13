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Kızını boğazını keserek öldürdü

Elazığ'da, tartıştığı kızını boğazını öldüren baba Ahmet Baş, polisi arayarak kendisini ihbar etti.

13.10.2017 - 16:05
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Elazığ'da merkez Rüstempaşa Mahallesi Çiftçi Sokak'taki bugün öğle saat 13.00 sıralarında, 49 yaşındaki Ahmet Baş evlerinde kızı 22 yaşındaki Hilal Baş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Baş, mutfaktan aldığı bıçakla kızının boğazını kesti. Kanlar içinde yere düşen Hilal Baş, olay yerinde can verdi.

Kızını boğazını keserek öldürdü

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Polisi arayan Ahmet Baş, "Kızımı öldürdüm." diyerek kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ekipleri, baba Ahmet Baş'ı gözaltına aldı.

Kızını boğazını keserek öldürdü

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Hilal Baş'ın cesedi, otopsi için ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi. Acı haberi duyarak eve koşan genç kızın yakınları, sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kızını boğazını keserek öldürdü

Kızını boğazını keserek öldürdü

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