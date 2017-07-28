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Kızını boğulmaktan kurtaran imam öldü

Samsun'da, boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran, ancak kendisi boğulanma tahlikesi geçiren cami imamı Abdul Celil İme yaşamını yitirdi.

28.07.2017 - 14:27
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İMAM

Samsun'un Kavak İlçesi Çakallı Mahallesi'ndeki Çakıyeri Cami imamı Abdul Celil İme, ailesiyle birlikte tatil yapmak için Atakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahile geldi.

KIZINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Serinlemek için denize giren imamın küçük kızı akıntıya kapılıp boğulma tehlikesi geçirince baba suya atlayıp kızını kurtardı. Ancak kendisi çok su yuttuğu için boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Küçük kız ve babası vatandaşlar tarafından sudan çıkartıldı. Baygın halde sudan çıkartılan Abdul Celil İme özel bir hastaneye kaldırıldı. Abdul Celil İme, hastanenin yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen vefat etti.

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