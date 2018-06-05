Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti. Kaldırımda yürüyen Kadir L. (46), lokantada yemek yiyen ve kızını telefonda taciz ettiğini öne sürdüğü Tamer Ç. (34) ile karşılaştı.

ÖNCE SİLAHLA YARALADI

Kadir L., kızını taciz etmemesini istediği Tamer Ç.’yi kendisine hakaret etmesi üzerine silahla yaraladı. Olayı duyan vatandaşlar da iş yerine girip Tamer Ç.’yi linç etmek istedi. Vatandaşların taciz şüphelisini linç etme girişimi, polis tarafından engellendi.

TACİZCİNİN KAFASINI ÇEKİÇLE EZDİ

İş yerinin etrafında toplanan vatandaşlar, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızını taciz ettiğini söyleyen adamın, taciz şüphelisinin kafasına çekiçle vurma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kızını taciz edenin kafasını çekiçle ezdi VİDEO

HASTANEYE KALDIRILARAK GÖZ ALTINA ALINDI

Yaralanan Tamer Ç, 112 Acil Servis ekiplerince KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kadir L. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



