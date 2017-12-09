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Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

İzmir'de tedavi gören 7 yaşındaki Evin, hayata tutunmak için, Diyarbakır'daki 4 kardeşinden uzakta annesiyle birlikte kaldığı hastanede ilik nakli olmayı bekliyor.

DHA | 09.12.2017 - 10:59..
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Diyarbakır'da yaşayan işçi, 38 yaşındaki Mehmet Salih ile ev hanımı eşi, 38 yaşındaki Zinet Akkoyun çiftinin 5 çocuğundan biri olan Evin, 'Hemofagositik lenfohistiyositoz' (HLH) hastalığına yakalandı.

Anne Zinet Akkoyun, 4 çocuğunu ve eşini Diyarbakır'da bırakarak, 8 ay önce İzmir'e gelerek Evin'i Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Servisi'ne yatırdı.

Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

"ELVİN İÇİN DİĞER ÇOCUKLARIMA HASRET KALDIM"

Burada aylardır tedavi gören Evin'in yaşaması için doktorlar ilik naklinin yapılması gerektiğini söyledi. 8 aydır diğer çocuklarına Evin'i yaşatmak için hasret kaldığını belirten Zinet Akkoyun, "Kızım HLH hastası. Hastane odasında kalıyorum. Diğer çocuklarımı da çok özledim. Eşim işçi, durumumuz iyi değil. Kızımın yaşamasını istiyorum. İlik nakli olması gerekiyor. Duyarlı vatandaşlardan yardım bekliyorum." dedi.

Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

Kızını yaşatmak için 8 aydır hastanede kalıyor

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