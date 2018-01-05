İstanbul Maltepe’de cinnet getiren bir babanın iki kız çocuğunu öldürmesinin üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından benzer bir olay Güngören’de yaşandı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Güngören’de meydana gelen olayda iddialara göre, Akli dengesinin yerindea olmayan şahıs Fatih’te çocuğuyla birlikte bindiği taksiyi gasp ederek Güngören’e geldi. Henüz 4 yaşlarında olan kız çocuğunun kafasına siyah bir örtü örten şahıs, ilk olarak araçtan indirdiği çocuğunu sokakta gezdirmeye başladı. Çocuğunu bir noktada duvara bakarak durmasını isteyen şahıs bir süre elinde bulunan şeyleri sokağa fırlatıp çocuğuyla birlikte sokaktan çıktı.

ARABANIN ETRAFINI SARIP ÇOCUĞU KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şahıs koşar adımlarla terk ettiği taksiye doğru geldi. Bu sırada yoldan geçen iki kadın duruma tepki gösterdi. Şahsın peşinden gelen mahalle sakinleri çocuğu kurtarmaya çalıştı. Aracın etrafını saran vatandaşlar şahsın kaçmasını engelledi. Arabayla kaçamayacağını anlayan şahıs, yeninden kucağına aldığı çocuğunun boğazına bıçak dayayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Kızının boğazına bıçak dayayan babayı vatandaşlar engelledi ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Mahallelinin etrafını sardığı şahıs olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Amirliğine ait ekipler tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



