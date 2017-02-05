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Kızının cinsel organının fotoğrafını sevgilisine gönderdi

Osmaniye'de 7 yaşındaki kızının cinsel organını çekip sevgilisine gönderen kadın ile sevgilisi tutuklandı.

05.02.2017 - 15:17
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25 Ocak tarihinde 156 Jandarma İhbar hattını arayan bir kişi, merkeze bağlı Karayiğit Köyü'nde oturan evli E.K. adlı kadının, kızının cinsel organının fotoğrafını çekerek, Yarpuz Köyü'nde oturan ve ilişki kurduğu H.K. adlı erkek arkadaşına mesaj olarak gönderdiğini söyledi.

JANDARMA İNCELEMEYE ALDI

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi de gözaltına alarak cep telefonlarını incelemeye aldı. İfadesi alınan anne E.K., iddiaya göre uzun süreden bu yana H.K.'yı tanıdığını ve eşinin yakın arkadaşı olduğunu, sürekli evlerine geldiğini, bu süre içinde aralarında yakınlaşma olduğunu söyledi.

CİNSEL İÇERİKLİ SOHBET EDERKEN, KIZININ CİNSEL ORGANINI ÇEKİP GÖNDERDİ

H.K. ile 10 gün önce cinsel içerikli sohbet ederken, kendisinden kızının cinsel organının fotoğraflarını çekerek göndermesini istediğini, bunun üzerine kızının fotoğrafları çektiğini ancak göndermediğini iddia etti.

KÜÇÜK ÇOCUK, DOKTORA GÖSTERMEK İÇİN YAPTIĞINI SÖYLEDİĞİNİ ANLATTI

Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan küçük çocuk, annesinin fotoğraflarını çektiğini, bunu doktora göstermek için yaptığını söylediğini anlattı.

İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Şüpheli H.K. da ifadesinde E.K.'dan kızıyla ilgili fotoğraf istediğini itiraf etti. Şüpheliler A.K. ve sevgilisi H.K. sevk edildikleri Osmaniye Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'müstehcenlik' suçlamasıyla tutuklandı. Küçük çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

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