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Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda

Hatay'ın Belen İlçesi'nde bugün kız çocuğu dünyaya gelen Yasin Gökoğlu, müjde vermek için gittiği evde, annesiyle 2 oğlunu hareketsiz yatarken buldu.

DHA | 23.03.2018 - 16:39..
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Belen ilçesinde oturan Yasin Gökoğlu eşinin doğum sancısı tutması üzerine 2 çocuğunu annesi Emine Gökoğlu'na bırakarak, İskenderun Devlet Hastanesi'ne gitti.

Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda

MÜJDEYİ VERMEYE EVE GİTTİ

Sabah bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi sevinci ile Belen'e annesinin evine dönen Yasin Gökoğlu, içeri girdiğinde annesi ve çocuklarını hareketsiz buldu.

Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Gökoğlu ve torunları Ebubekir ile Fatih Gökoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ancak Emine Gökoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda



Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda



Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda



Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda

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