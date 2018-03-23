Kızının doğduğu gün annesi öldü, 2 oğlu ise yoğun bakımda

Belen ilçesinde oturan Yasin Gökoğlu eşinin doğum sancısı tutması üzerine 2 çocuğunu annesi Emine Gökoğlu'na bırakarak, İskenderun Devlet Hastanesi'ne gitti.

MÜJDEYİ VERMEYE EVE GİTTİ

Sabah bir kız çocuğunun dünyaya gelmesi sevinci ile Belen'e annesinin evine dönen Yasin Gökoğlu, içeri girdiğinde annesi ve çocuklarını hareketsiz buldu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Emine Gökoğlu ve torunları Ebubekir ile Fatih Gökoğlu'nu hastaneye kaldırdı. Ancak Emine Gökoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.