Kızının yardımıyla okuma yazma öğreniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattıkları okuma yazma kursuna ilgi her geçen gün artıyor. Küçükken çeşitli nedenlerden dolayı okula gönderilmeyen okuma sevdalıları, okuma yazma seferberliği sayesinde okul sıralarında yerlerini aldılar.

KIZINDAN YARDIM ALIYOR

Bunlardan birisi de Kırıkkale'de bedensel engelli Dursun Onay. Onay, her gün küçük kızıyla okulun yolunu tutuyor. Ellerini rahat biçimde kullanamayan Onay'ın en büyük destekçisi 5 yaşındaki kızı oluyor.

"AZMETTİM, OKUMAYI ÖĞRENECEĞİM"

Kursa başladığında heyecandan uyuyamadığını belirten Onay, "Martta kursumuz başladı. Bir ayı geçti, Allah'a şükür çok iyi gidiyor. Okumayı yavaş yavaş sökmeye başladım. Sınıfta arkadaşlarımla tanıştım. Okulda olmak çok güzel bir duyguymuş. Çocukluğumda yaşayamadım ama 40 yaşımda bu duyguyu yaşadım. Okula gitmeyenlere tavsiye ederim. Engelli olduğum için okula göndermediler ama azmettim inşallah okumayı öğreneceğim" diye konuştu.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİM KIZIM"

"Şimdi, teneffüslere çıkıyorum, hem yaşıtım olan arkadaşlarla hem de küçük öğrencilerle sohbet ediyorum. Okumayı, yazmayı öğreneceğim için çok seviniyorum, mutluyum. Çocuğumla birlikte okula gidip, geliyorum. Yavrum bana yardımcı oluyor, çantamı getiriyor, defterlerimi sıraya açıyor, ders bittiğinde topluyor. Hem o da okula gelip gittikçe bir şeyler öğreniyor. İnşallah bu yıl o da ana okuluna başlayacak. Her gün birlikte gelip gidiyoruz."

Onay, okuma yazma öğrenince ilk işinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmak olacağını ve onu evine çaya davet edeceğini kaydetti.



