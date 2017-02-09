Kızlarda en popüler isim Zeynep erkeklerde ise Yusuf

2016 yılında doğan kız bebeklere Türkiye genelinde verilen en popüler ilk 3 isim sıralamasında bir değişiklik olmadı.

ZEYNEP, ELİF, HİRANUR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bir önceki sonuçlarda olduğu gibi kız bebeklerde Zeynep ismi ilk sırada yer alırken, bunu Elif ve Hiranur isimleri izledi.

Defne ismi 2015’te 9. sırada yer alırken, 2016 yılında 4. sıraya yükselerek ilk beş isim içine girdi. Miray ismi ise 5. sırada yer aldı.

ERKEKLERDE EN POPÜLER İSİM YİNE YUSUF

Sonuçlarına göre, yeni doğan erkek bebeklerde en çok tercih edilen isim yine Yusuf oldu. Eymen ismi 2. sıradaki yerini korumaya devam ederken, 3. sıradaki isim Ömer oldu. Mustafa ismi ise 3. sıradan 4. sıraya geriledi.