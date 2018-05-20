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Kızlarda liselerde okullaşma oranı artıyor

Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, 2002'de yüzde 45,2 olan liselerde kız çocuklarının net okullaşma oranı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yüzde 83,4'e yükseldi.

AA | 20.05.2018 - 09:19..
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Kızlarda liselerde okullaşma oranı artıyor

Milli Eğiitm Bakanlığı verilerinin derlediği bilgilere göre, son 15 yılda tüm eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarında ciddi artışlar kaydedildi. Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 11,7 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 50,4'e yükseldi. İlköğretimde ise net okullaşma oranı 2002 yılında yüzde 90,9 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 96,1'e yükseldi.

Ortaöğretimde 2002 yılında yüzde 50,6 olan net okullaşma oranı 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 83,6'ya çıktı. Yükseköğretimde 2002 yılında yüzde 14,6 olan net okullaşma oranı ise 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 42,4'e yükseldi.

Kızlarda liselerde okullaşma oranı artıyor

KIZLARDA OKULLAŞMA ORANI ARTTI

Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş için kız öğrencilerin 2002 yılında yüzde 11,6 olan okullaşma oranı 2017-2018 döneminde yüzde 49,9'a çıktı. İlköğretimde ise kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 87,3'ten yüzde 96,2'ye yükseldi. 2002'de ortaöğretimde kız öğrencilerin net okullaşma oranı yüzde 45,2 iken 2017-2018 eğitim öğretim yılında yüzde 83,4'e çıktı.

Kızların yükseköğretimde net okullaşma oranı ise 2002'de yüzde 13,5 iken 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 44,4 oldu. Erkek öğrencilerin okullaşma oranı aynı dönemler itibarıyla yüzde 15,7'den yüzde 40,5'e yükseldi. Böylece, yükseköğretimde kızların okullaşma oranı erkekleri geçti.

Türkiye genelinde 2002-2003 döneminde yüzde 14,6 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı da yüzde 42,4'e yükseldi.

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