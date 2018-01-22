Kızlarını pompalı tüfekle rehin alan baba adliyeye sevk edildi

Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Emek Adnan Menderes Mahallesi Ünal Sokak’ta meydana geldi. Emek Polis Merkezi’ne gelen Gülüşan Ö. (34), eşi Hamza Ö. (38) ile kıskançlık sebebiyle tartışma yaşadığını belirterek, eşinin 6 yaşındaki A. ve 9 yaşındaki S. isimli çocuklarını bir odaya kapatıp pompalı tüfekle rehin aldığını, kendisinin ise evden kaçarak kurtulduğunu söyledi.

OLAY YERİNE BİRÇOK EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kızlarını rehin alan babayla görüşen polis ikna etmek için uğraşırken, şahıs bir el ateş ederek çocuklarını öldüreceğini, daha sonra intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine aralarında keskin nişancıların da olduğu Özel Harekat polisi, müzakere polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA TESLİM OLDU

Keskin nişancılar binanın içini gören çevre binaların çatılarına çıkarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve müzakere ekibinin yaklaşık 6 saat boyunca ikna etmeye çalıştığı şahıs, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın “Bir yıldır işsizmişsin, sana iş olanağı sağlamak için elimden geleni yapacağım, senin ve çocuklarının zarar görmesini istemiyoruz, önce elindeki silahı daha sonra çocuklarını teslim et” demesi üzerine şahıs teslim oldu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan baba, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.Yapılan sorgulamanın ardından Hamza Ö. adliyeye sevk edildi.