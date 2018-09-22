taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

Küçük yaşta çocuk felci geçirerek yürüme yetisini kaybeden 45 yaşındaki İbrahim Biricik, engeline rağmen her gün akülü aracıyla 2 kızını okula götürüp getiriyor.

AA | 22.09.2018 - 10:02..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan yürüme engelli İbrahim Biricik, her gün 6 yaşındaki kızı Hatice'yi engelli aracının önüne, 9 yaşındaki büyük kızı Sümeyye'yi ise arkasına bindirerek okul yolunu tutuyor.

HER ŞEY ÇOCUKLARININ GELECEĞİ İÇİN

Kızlarıyla evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki okulun yolunu tutan baba Biricik, engeline rağmen evlatlarının eğitimi için gösterdiği çabayla çevresindekilerin takdirini topluyor.

İbrahim Biricik, üç çocuğu olduğunu ve çocuklarının geleceği için tüm sıkıntılara göğüs gerdiğini söyledi.

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

"KIŞ ZOR OLUYOR AMA KATLANIYORUZ"

Eşi en küçük kızlarıyla ilgilendiği için iki kızını okula kendisinin götürmek zorunda kaldığını belirten İbrahim Biricik, "Biraz zorlukları oluyor ama katlanıyoruz. Gücümün yettiği kadar çocukların dersleri, sıkıntılarıyla sürekli ilgilenmeye çalışıyorum. Engelime rağmen çocuklarımın geleceği için çaba sarf ediyorum. Akülü arabamla hayatımı sürdürüyorum, çocuklarımı da akülü arabamla okula götürüp getiriyorum. Okulun evimize mesafesi yaklaşık bir kilometre kadar, kışın zorlukları oluyor ama katlanıyoruz." dedi.

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

HAYALİ CUMHURBAŞKANI OLMAK

Babasının akülü arabasının arkasında okula gidip gelen 9 yaşındaki Sümeyye Biricik, 4 yıldır babasıyla Kırıkhan Bahçelievler İlkokuluna gittiğini söyledi. Babasıyla okula gidip geldiği için mutlu olduğunu anlatan Sümeyye Biricik "Babam bana ve kardeşime derslerimizde de yardımcı oluyor, ben de derslerimde başarılı olmaya çalışıyorum." dedi.

En büyük hayalinin cumhurbaşkanı olmak olduğunu aktaran Biricik, bunun için derslerine çok çalıştığını sözlerine ekledi.

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor

Kızlarının eğitimi için engelleri aşıyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti

333
Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

Ekmek almaya giden astsubaya maganda kurşunu

28
Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

124
Suriye halkından Erdoğan'a: Lütfen bizi kurtar

Suriye halkından Erdoğan'a: Lütfen bizi kurtar

84
Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

30
Banka müdüründen 100 milyon TL'lik vurgun

Banka müdüründen 100 milyon TL'lik vurgun

44
Brad Pitt ile Angelina Jolie gizlice buluştu

Brad Pitt ile Angelina Jolie gizlice buluştu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM