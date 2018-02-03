ABD Olimpik Jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın sporcu kızlara yaptığı tacizlerden yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.





"BANA SADECE 5 DAKİKA VERİN"

Nassar'ın taciz ettiği 3 kız kardeşin babası Randall Margraves, "Bu şeytanla kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana." şeklinde talepte bulundu.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı VİDEO









"O ZAMAN 1 DAKİKA..."

Margraves, Yargıç Janice Cunningham bu talebi reddince bu kez 1 dakika talep etti. Bu talep mahkeme salonunda gülüşmelere neden olurken Margraves, Nassar'a saldırmak istedi.





Polis öfkeli babayı durdurmak için zor kullandı ve mahkeme salonundan çıkardı.

Olayın üzerine Savcı Yardımcısı Angela Povilatis, ailelerden ‘yumrukların değil kelimelerin’ kullanılmasını istedi.





MAĞDUR SAYISI 265'E YÜKSELDİ

Öte yandan Nassar'ın yargıç Cunningham, Nassar'ın geçmişte tacizde bulunduğu kadın sporcuların sayısının 265'e yükseldiğini ifade etti.

EN AZ 40 YIL HAPİS YATACAK

Daha önce 160 kadar sporcuyu taciz ettiğini itiraf eden Nassar, 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD yasalarına göre Nassar'ın en az 40 yıl hapis yatacak demek oluyor.