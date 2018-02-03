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Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı

ABD Olimpik Jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar tarafından 3 kızı taciz edilen baba, Nassar'la bir odada 5 dakika yalnız kalma talebi reddedilince Nassar'ın üzerine atladı.

REUTERS | 03.02.2018 - 09:00..
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ABD Olimpik Jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar'ın sporcu kızlara yaptığı tacizlerden yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı


"BANA SADECE 5 DAKİKA VERİN"

Nassar'ın taciz ettiği 3 kız kardeşin babası Randall Margraves, "Bu şeytanla kilitli bir odada geçireceğim beş dakika verin bana." şeklinde talepte bulundu.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı VİDEO


Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı


"O ZAMAN 1 DAKİKA..."

Margraves, Yargıç Janice Cunningham bu talebi reddince bu kez 1 dakika talep etti. Bu talep mahkeme salonunda gülüşmelere neden olurken Margraves, Nassar'a saldırmak istedi.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı


Polis öfkeli babayı durdurmak için zor kullandı ve mahkeme salonundan çıkardı.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı

Olayın üzerine Savcı Yardımcısı Angela Povilatis, ailelerden ‘yumrukların değil kelimelerin’ kullanılmasını istedi.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı


MAĞDUR SAYISI 265'E YÜKSELDİ

Öte yandan Nassar'ın yargıç Cunningham, Nassar'ın geçmişte tacizde bulunduğu kadın sporcuların sayısının 265'e yükseldiğini ifade etti.

Kızlarının tacizcisine mahkemede saldırdı

EN AZ 40 YIL HAPİS YATACAK

Daha önce 160 kadar sporcuyu taciz ettiğini itiraf eden Nassar, 175 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD yasalarına göre Nassar'ın en az 40 yıl hapis yatacak demek oluyor.

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