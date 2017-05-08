KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan mehter marşı eleştirisi

21 Nisan'da Akdeniz açıklarında sismik arama faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin" uyarısında bulunuldu.

Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere mehter marşı dinleterek karşılık verdi.

MEHTERLİ CEVABI ELEŞTİRDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konuyu değerlendirdi.

Akıncı, "Ne onlardan böyle bir mesaj, ne de bizden böyle bir yanıt olsun istemiyoruz. Biz orda barış şarkılarının söylenmesini arzu ediyoruz. Bu da birbirimizin haklarına saygı duyarak elde edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara Mehterli yanıt