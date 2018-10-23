KKTC Cumhurbaşkanı'ndan 'gevşek federasyon'a açık kapı

KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında süren federe devlet görüşmelerine ilişkin Yavru Vatan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, açıklamalarda bulundu.

Akıncı "gevşek federasyon" fikrinin görüşülmeye açık olduğunu belirtti.

"AÇIK ZİHİNLE DİNLEYECEĞİZ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in “gevşek federasyon” söylemi ile anlatmak istediklerini de açık zihinle dinleyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Biz, Kıbrıs’ta iki kurucu devletli bir yapıyı öteden beri savunduk, bugüne kadar mutabakatlar hep bu yönde oldu. Bu kurucu devletlerin yetkilerinin yeterli düzeyde olması iki toplumun kendi kendini yönetme yönünde azami ölçüde yetkilendirilmesi öteden beri bir prensibimiz oldu. Ancak burada altı çizilmesi gereken bir husus var; ne kadar yetkilendirirsek yetkilendirelim eğer bir ortaklık devleti olacaksa, ki sonuçta olacak, o ortaklık devletinin kullanacağı yetkiler de olacak, işte o yetkileri nasıl kullanacaksınız? O yetkileri ortaklaşa kullanmanız lazım. Ortaklık devleti ise, ortak yetkilerin ortaklaşa kullanılması lazım. Bu ne demektir: kararlara iki tarafın da etkin katılımının sağlanması demektir. Yani, üniter devletlerde olduğu gibi basit çoğunlukla kararların alınmaması demektir." dedi.

"DEĞERLENDİRMEYE HAZIR OLACAĞIZ"

Gevşek fedrasyon fikrinin görüşülmeye açık olduğunu belirten Akıncı, anlaşmada muğlak bir nokta kalmadığı sürece her örüşmeye hazır olduklarının altını çizdi.

KKTC Cumhurbaşkanı "Eğer bunlara riayet edilirse anlaşılamayacak bir şey yoktur. Bu çerçevede kalındığı sürece ve kanatların daha yetkili olması için öneriler gelecekse bunları memnuniyetle değerlendirmeye hazır olacağız. İşte, bütün bu kafa karışıklıkları ve bulanıklıkları da giderebileceğimiz bir toplantı olmasını temenni ediyorum. Öyle ümit etmek istiyorum ki, bizim bu iyi niyetle çabalarımız karşılıksız kalmasın ve Kıbrıs’ta her iki toplumun da, her iki toplumun genç kuşaklarının, geleceğin büyüklerinin barış ve huzur içinde yaşayabileceği, daha iyi bir gelecek elde etmelerinin yolunu açabilelim." dedi.