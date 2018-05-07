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KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Guterres geri adımı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rumlar ile yaptığı belirtilien ve Türkiye'yi devreden çıkartan Guterres anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı. Akıncı Guterres iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 09:04..
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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Rumlara yaptığı müzakere çağrısı ve tartışmaya açılan Türkiye’nin garantörlüğü konusunda, “Kıbrıs’ın gelecek güvenlik düzenlemelerinde Türkiye dışlanamaz, bu böyle biline” dedi.

TÜRKİYE GARANTÖRLÜĞÜ

Akıncı, Rumlara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen yıl masaya koyduğu çerçeveyi kabul ederek müzakerelere başlama çağrısı yaptığını hatırlatarak, BM çerçevesi üzerinden Türkiye’nin garantörlüğünün tartışılmaya çalışıldığını söyledi.

"DOĞRU DEĞİL"

Akıncı, BM’nin belgesinde Rumların talep ettiği gibi ‘sıfır asker, sıfır garanti’ diye bir unsurun bulunmadığını belirterek, “BM sanki önümüze böyle bir belge koymuş gibi iddialar var, doğru değildir, inanmayın” dedi. Akıncı, Rumların Ada çevresinde tek yanlı sürdürdüğü doğalgaz sondajlarına da değindi ve “Kıbrıs çevresinde doğalgaz zenginlikleri hepimizi ihya eder, ama karşı taraf paylaşımdan uzak bir tutum sergiliyor” diye konuştu.

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