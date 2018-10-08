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KKTC Maliye Bakanı Denktaş: Türkiye ile sarılacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile ilgili 'birlik' vurgusu yaptı.

DHA | 08.10.2018 - 14:33..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, "Ülkede, 'Biz gideriz Türkiye'den daha iyi para koparırız' diyenler var. Ama para koparacağın bir Türkiye artık yok. Konuşacağın ve plan yapacağın bir Türkiye var" dedi.

KKTC devlet haber ajansına açıklamalar yapan Bakan Denktaş, "Biz şükretmeliyiz ki bizim kapısını çaldığımız yer IMF değil Türkiye'dir ve bize çok daha yumuşak şekilde yaklaşmaktadır. Bunun değerini anlamayanlar var" dedi.

KKTC Maliye Bakanı Denktaş: Türkiye ile sarılacağız

Denktaş, Rumların ekonomik kriz döneminde IMF'nin neler yaptıklarını bildiklerini de ifade etti.

"TÜRKİYE İLE SARILACAĞIZ"

Denktaş, KKTC'de Türk Lirası kullanılmasını ve bu yüzden ekonomik gelişmelerden olumsuz etkilenilmesini dillendirenlere de "Türk Lirası kullanmaktan doğan zarar var ama Türk Lirasından bir süre hep beraber nemalandık. İyiyken alkışlayıp sıkıntılı dönemde üstüne basıp zıplamak herhalde doğru bir yaklaşım olmaz. Bu sıkıntılı dönem de geçecektir. Rahat bir döneme de geçeceğiz bu süreyi Türkiye ile birlikte aşacağız. Kendi içimizde birbirimize sarılacağız." şeklinde yanıt verdi.

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