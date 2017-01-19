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KKTC Su Temin Projesi'nde son durum

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 161 kilometre uzunluğundaki Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattı tamamlandığını belirtti.

19.01.2017 - 13:59
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, “KKTC Su Temin Projesi”nde adaya ulaşan suyun dağıtımı için inşa edilen Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hatlarını tamamladı. Böylece Kuzey Kıbrıs’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak projede, daha önce devreye alınan isale hatları ile birlikte Türkiye’den iletilen içme suyu adanın her noktasına ulaşmış oldu.

KKTC Su Temin Projesi'nde son durum

İÇME SUYU ADANIN HER NOKTASINA ULAŞTI

Dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan askıda borulu deniz geçiş sistemini de bünyesinde barındıran bu proje, 4 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Daha önce tamamlanan isale hatları ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta yaşayan Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara yüksek standartlarda içme suyu temin ediliyordu. Son olarak geçici kabulleri tamamlanan Girne ve Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hatları ile birlikte adanın her bölgesine içme suyu ulaşmış oldu.

KKTC Su Temin Projesi'nde son durum

TAMAMLANAN İKİ HATTIN UZUNLUĞU 257 KİLOMETRE

Proje ile KKTC’nin uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için adaya yıllık 75 milyon metreküp su iletileceğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, “Proje çerçevesinde KKTC İçmesuyu Arıtma Tesisinde arıtılmış suyu Girne, Beşparmak, Güzelyurt ve Alayköy’de bulunan mevcut depolara iletecek olan yaklaşık 161 kilometre uzunluğundaki Girne Bölgesi İçmesuyu İsale Hattını tamamladık. Ayrıca suyu İskele-Dipkarpaz bölgesindeki depolara iletecek yaklaşık 96 km uzunluğundaki Dipkarpaz Bölgesi İçmesuyu İsale Hattının da geçici kabul saha çalışmalarını tamamladık. Netice itibarıyla son olarak toplam 257 km’lik hat tamamlandı” diye konuştu.

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