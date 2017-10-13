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KKTC Turizm Bakanı'ndan Rumlara gözdağı

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, "Kıbrıs'ın anahtarı kuzeyde." dedi.

13.10.2017 - 13:10
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bir otelde düzenlenen Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 13. Başkanlar Kurulu Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 1571 yılından beri Kıbrıs'ta yaşadıklarını anımsatarak, ülkelerini korumak için çok mücadele verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Ataoğlu, geçen yıldan bu yana yurt dışında tanıtım çalışmaları yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"KKTC'nin tanıtılması için çalışmalar yapıyoruz. İngiltere'ye, Azerbaycan'a ve İran'a yapmış olduğumuz tanıtımlardan payımızı aldık. Eğitim ve turizmde en çok payı aldığımız yer anavatan. Türkiye'nin her ilinde tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Ordu ile başladığımız tanıtım turumuzda turizm ve eğitim dışında inşaat, ticaret ve sanayi çalışmalarımızı da tanıtıyoruz. Gaziantep'te yaptığımız tanıtımdan sonra KKTC'ye ziyaretlerin arttığını gözlemledim. Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek, ekonomimizin düzelmesi için biz bakanlık olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

"KIBRIS'IN ANAHTARI KUZEYDE"

Anadolu'dan KKTC'ye uzanan su sayesinde önümüzdeki yıllarda yeniden "yeşil ada" olarak anılacaklarını vurgulayan Ataoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra 'yeşil ada' olarak bilinen bu ada, yakın zamanda yeniden aynı ismi taşıyacak. Cansuyu diye adlandırdığımız bu proje dünyada bir ilk. Güney tarafından 'bu projenin hayata geçirilemeyeceği' söylense de biz her şeye rağmen onlara bu sudan vermeyi teklif ediyoruz. 'İhtiyaçları olmadığını' söylediler. Rumlar ne kadar katı hareket etmek isterse istesin, Kıbrıs'ın anahtarı kuzeyde. Rumların yapacağı her baskıya karşı, anahtar bizde olduğu sürece, biz her kapıyı açarız. Her kapıyı açtığımız zaman da onların duymuş olduğu rahatsızlık bize mutluluk getiriyor."

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