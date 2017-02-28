Türkiye’den gelen içme suyu, KKTC Geçitköy barajını doldurdu. Barajın dolmasıyla birlikte gelen suyun yönü denize çevrildi, şimdi tonlarca su denize akıtılıyor. “Türkiye’den su gelecek sıkıntı bitecek” denilerek umut verilen su projesinde, içme suyu geldikten sonra fiyatların yüksek olması halkta hayal kırıklığına neden oldu.

Baraj altında faaliyet gösteren su pompalama istasyonu artık suyu baraja pompalamıyor. Gelen su olduğu gibi dere yatağına bırakılarak denize gönderiliyor.

HALK TEPKİLİ

Belediyeler ise suyu halka tonu 5-6 liradan satmaya devam ediyor. İçme suyunun denize akıtılması ise tepkilere neden oldu.

KKTC Türkiye’den gelen suyu denize akıtıyor VİDEO

"PAHALILIKTAN ÇEŞMEYİ AÇMAYA KORKARKEN DENİZE AKITIYORLAR"

KKTC’de yaşayan Mehmet Ali Falhan, ülkede susuzluktan ağaçların kuruduğuna dikkat çekerek, “Su geldi ve tonunu bize 5-6 liraya sattılar. Şimdi su bol olmasına rağmen, pahalılıktan çeşmeyi açmaya korkarken suyu denize akıtıyorlar. Herkes susuzluktan şikayetçiyken su denize akıyor, bunlarda vicdan yok. Suyu denize akıtacağına bu fakir fukara halka neden vermezler” dedi.

"SU, TÜRKİYE'DEN GELEN SUYLA DAHA DA PAHALANDI"

Ayfer Altıncıoğlu ise “Bize belediyelerden verilen su, Türkiye’den gelen suyla birlikte daha da pahalandı. Ama suyun denize dökülmesine üzüldük, en azından halka dağıtsalar bizim için daha iyi olurdu” ifadelerini kullandı.

"KAÇ GÜNDÜR SU GELMİYOR BANA"

Feridun Tatlıyay, suyun ucuza satılması yerine denize boşaltıldığına dikkat çekerek, “Bu kadar sene suyu bekledik. Geldi. Kaç gündür su gelmiyor bana. Denize dökeceklerine ucuza halka verseler olmaz mı? Bu nasıl adalettir. Bu adaletsizlik ne kadar sürecek. Bizi memleketten kaçırmak mı istiyorlar” dedi.

“Bu eziyet bize yeter” diyen Tatlıyay, “Suyumuz var içemiyoruz” ifadelerini kullandı.