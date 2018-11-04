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KKTC'de 10 Kasım tartışması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Atatürk'ün vefatının 80. yıl dönümü hafta sonuna gelmesi nedeniyle etkinliklerin 9 Kasım'da yapılacak olması tepki yarattı.

DHA | 04.11.2018 - 19:03..
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Tartışma KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan imzasıyla okullara gönderilen genelye ile başladı. Genelgede, ama törenlerinin 9 Kasım Cuma günü yapılacağı, katılım konusunda hassas davranılması istendi. Genelge sosyal medyada, "10 Kasım zamanında değil 9 Kasım'da anılıyor. Kabul edilemez." şeklinde tepkilere neden oldu.

KATILIM YÜKSEK OLSUN DİYE 9'UNA ALDIK

KKTC medyasının da bu şekilde değerlendirmelerde bulunması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Burhan açıklama yaptı. Burhan, "Biz 10 Kasım'a katılımın yüksek olması nedeniyle böyle bir karar aldık" dedi.

KKTC'de 10 Kasım tartışması

"TEPKİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDIK"

10 Kasım'ın hafta sonuna denk geldiğine işaret eden Burhan, "Bakanlık olarak 10 Kasım'ın boş geçmesini istemedik. Hafta sonu katılımın yüksek olmayacağını düşündük. Çocuklarımızın 10 Kasım'a katılmasını bu günü yaşamasını istedik. Tepkileri görünce şaşırdık" diye konuştu.

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