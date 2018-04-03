KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödendi

Güney Koreli şarkıcıları 2005’ten bu yana ilk kez önceki gün ağırlayan Kuzey Kore’de bugün de ortak konser vardı. K-Pop'un yanı sıra iki ülkenin birleşmesine dair şarkılar da söylendi.

En az 30 yayınevi tarafından reddedilen, Mark Z. Danielewski’nin çekmecede çürüyeceğini düşündüğü “Yapraklar Evi”, orijinal baskısından 18 yıl sonra, artık Türkçede.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı belirlendi.

Yurt içi ve yurt dışında proje terör örgütlerine geçit vermeyen güvenlik güçleri, örgütün finans kaynaklarından uyuşturucuyla mücadelesini de artırdı.

Bir kanvas, biraz boya sanat için yeterli. Bir de üstüne timelapse çeken kamera eklenince ortaya tam bir görsel şölen çıkıyor.

1 MSG Genel Kurulunda sanatçılar birbirine girdi MSG 10. Genel Kurulunda seçimlerin oy verenleri tek tek sayarak yapılması, sanatçıları gerdi. Sık sık tartışmalar yaşandı.

2 FETÖ elebaşı Gülen'in Haçlı hayranlığı Kosova'da FETÖ'cü teröristlerin MİT tarafından paketlenip Türkiye'ye getirilmesi örgütün elebaşının gerçek yüzünü de ortaya çıkardı.

3 Veliaht Prens Selman İsrail'i tanımaya hazırlanıyor Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ABD seyahati boyunca yaptığı açıklamalar ve ziyaretleri ile gündemden düşmedi. Veliaht Prens bu sefer de İsrail seviciliği yaptı.

4 MSG Genel Kurulundaki kavgaların kaynağı 5 bin lira Öneri verilse de 5 bin liralık butonun alınmaması ve seçimlerde manuel olarak sayım yapılması, "seçim şaibeli" tartışmalarını ortaya çıkardı. Sezen Aksu 5 bin lira alınamamasına tepki gösterdi.

5 Yunan gazeteci ülkesinin Türkiye korkusunu anlattı Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi değerlendiren gazeteci Kanellis, bu durumun halkta korkuya neden olduğunu yazdı.

6 Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var Avrupa ülkeleri onlarca nükleer santrale sahip, Türkiye'nin nükleer alanına girmek için ilk somut adımı atması birilerini rahatsız ediyor.