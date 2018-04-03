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KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödendi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı belirlendi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 15:56..
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KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödendi

kktc

KKTC'de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoförünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı belirtildi.

MALİYE BAKANI DOĞRULADI

Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da doğruladığı ifade edildi.

GEÇEN YIL EK MESAİYE 120 MİLYON TL ÖDENDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon TL ek mesai ödediğini söyledi.

KKTC basını haberi 'Çivisi çıkmış memleket' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödendi

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